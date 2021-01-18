قبل لقاء اسود الرافدين.. الازرق الكويتي يخسر ودياً أمام الفدائي الفلسطيني

في الشوط الأول من المباراة التي أقیمت على استاد جابر الأحمد الدولي لم یظھر المنتخب الوطني بالشكل المأمول في حین كانت الأفضلیة للمنتخب الضیف الذي استطاع الوصول إلى مرمى "الأزرق" أكثر من مرة دون تسجیل.في الثلث الأول من الشوط الثاني ظھر منتخب الكویت بشكل أفضل لیشعل بعدھا المنتخب الفلسطیني أجواء اللقاء بتسجیل ھدف الفوز عبر لاعبه سامح مراعیة في الدقیقة الـ70.یعد ھذا الفوز "الأول" للمنتخب الفلسطیني على شقیقھ الكویتي إذ تواجھا في السابق تسع مرات فاز "الأزرق" في سبعة لقاءات منھا وتعادلا في اثنین.من المقرر أن یواجھ منتخب الكویت نظیره العراقي ودیا یوم 27 كانون الثاني الجاري في مدینة البصرة.ویشارك منتخب الكویت في التصفیات الآسیویة المشتركة ضمن المجموعة الثانیة إلى جانب استرالیا والأردن والصین تایبیھ ونیبال.