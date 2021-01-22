تزايد صعوبة بقاء راموس في ريال مدريد

وينتهي عقد سيرجيو راموس صاحب الـ 34 عامًا، مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن استمرار راموس مع ريال مدريد في الموسم المقبل، بات أصعب من أي وقت مضى.وكانت تقارير صحفية زعمت أن الاختلاف بين راموس وريال مدريد يدور حول الراتب السنوي، بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.وأشار إلى أن راموس يريد الحصول على نفس راتبه الحالي (12 مليون يورو)، لكن النادي الملكي يطلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد.