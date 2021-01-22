نفط الوسط للصالات يفتتح مشواره اليوم في بطولة خورفكان الدولية

يفتتح فريق نفط الوسط اليوم الجمعة، مشواره في بطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات 2021 المقامة حاليا في الامارات

حيث سيواجه الفريق العراقي فريق البطائح الاماراتي في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بغداد.

وتتالف التشكيلة نادي نفط الوسط لكرة الصالات وهو الممثل الوحيد للعراق بهذه البطولة، من زاهر مهدي ومحمد نور لحراسة المرمى واللاعبون هم كل من وليد خالد، حسن علي، محمد طاهري، زيد علي محسن لطفي، قيصر منتظر، غيث رياض، طارق زياد، حيدر مجيد، سالم فيصل، فاضل عباس، عباس فالح، حسين حامد.