ضربة قوية لريال مدريد.. كورونا بلغ "رأس الفريق"

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب إن "ريال مدريد يعلن أن مدربنا زين الدين زيدان أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وهذه أحدث وأقوى "صفعة" يتلقاها النادي الملكي بعد خسارته المدوية أمام فريق مغمور في بطولة كأس ملك إسبانيا.وودع ريال مدريد بطولة كأس الملك من الدور الثالث بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام مضيفه ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة بعد وقت إضافي رغم إكمال صاحب الأرض المباراة بـ10 لاعبين الأربعاء.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، ويواجه ألافيس خارج ملعبه غدا السبت.