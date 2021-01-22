نادي بيشمرگة يحتضن بطولة السوبر بالكيك بوكسنك
يحتضن نادي بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية وعلى قاعته الرياضية المغلقة بطولة السوبر بالكيك بوكسنك التي ينظمها الاتحاد المركزي للعبة في الثامن عشر من شهر شباط المقبل، بمشاركة ٦٦ لاعباً من جميع محافظات العراق وتستمر ثلاثة ايام.
وقال رئيس الاتحاد قاسم الواسطي في بيان ان "البطولة ستشهد حضورا عربيا واسيويا، اذ سيحضر رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة فصلا عن رئيس رئيس الاتحاد العربي".
وثمن الواسطي "دعم واهتمام الهيئة الادارية لنادي بيشمركة متمثلةً بنائب الرئيس محمود احمد مراد الذي أبدى استعداده الكبير للتعاون وتقديم كل متطلبات نجاح البطولة".
وقدم رئيس اتحاد الكيك بوكسنك درع الاتحاد لنائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بيشمركة تقديراً لموقفه المشرف واهتمامه الكبير ببطولة الكيك بوكسنك.
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