نادي بيشمرگة يحتضن بطولة السوبر بالكيك بوكسنك

وقال رئيس الاتحاد قاسم الواسطي في بيان ان "البطولة ستشهد حضورا عربيا واسيويا، اذ سيحضر رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة فصلا عن رئيس رئيس الاتحاد العربي".وثمن الواسطي "دعم واهتمام الهيئة الادارية لنادي بيشمركة متمثلةً بنائب الرئيس محمود احمد مراد الذي أبدى استعداده الكبير للتعاون وتقديم كل متطلبات نجاح البطولة".وقدم رئيس اتحاد الكيك بوكسنك درع الاتحاد لنائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بيشمركة تقديراً لموقفه المشرف واهتمامه الكبير ببطولة الكيك بوكسنك.