التعادل السلبي يخيم على مواجهة القيثارة والصقور في ديربي "الاصابات المروعة"

وشهدت المواجهة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، اصابات مروعة للاعب الصقور محمد قاسم نصيف والقيثارة احمد جلال.ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك حيث انحصر اللعب في اغلب دقائق المباراة بمنتصف الملعب.وبهذا التعادل حافظ الصقور على صدارة الترتيب العام برصيد 29 نقطة، بينما اصبح رصيد القيثارة الخضراء 28 نقطة.