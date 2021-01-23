احمد جلال في مستشفى الشيخ زايد لثبيت المفصل وغدا يغادر الى الدوحة

ودخل اللاعب مساء الخميس الى صالة العمليات لتثبيت الكاحل الذي تعرض للكسر والخلع والقطع في الاربطة .واكدت ادارة نادي الشرطة ان هناك تنسيق تم مع نادي الدحيل القطري لتعجيل اصدار تاشيرة الدخول وسفر اللاعب الى دولة قطر بشكل فوري ليخضع لعملية جراحية في مستشفى اسبيتار العالمية .وحضر في المستشفى جميع أعضاء الفريق والادارة من اجل مساندة اللاعب قبل اجراء العملية الجراحية له.جمهور الفريق هو الاخر تواجد باعداد كثيرة لوقت متاخر من مساء الجمعة