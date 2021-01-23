محمد داود في تشكيلة الاسود

اكد المكتب الاعلامي لنادي النفط الرياضي ان المهاجم محمد داود تم استداعائه من قبل مدرب المنتخب الوطني الى صفوف المنتخب الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي في حديث خاص بان المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس اتصل بادارة نادي النفط لتبليغهم بشكل رسمي حول دعوة اللاعب داود للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

واضاف المكتب الاعلامي ان كوركيس ابلغهم بان المدرب الصيربي كاتنيتش ابلغه بانه مقتنع تماما بمستوى اللاعب لكن تاخر استداعائه كانت لاسباب اخرى غير فنية واليوم المنتخب بحاجة إلى هذا اللاعب الذي يمثل احد لاعبي المستقبل بالنسبة للعراق.

مختتماً حديثه بأن اللاعب سيغادر الى البصرة للمشاركة في اللقاء الودّي مع الكويت.