ريال مدريد يصدر بياناً بشأن صفقة حكيمي

وكان حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو، مقسمة إلى دفعات، ولم يسدد النيراتزوري الدفعة الأولى حتى الآن.وذكرت تقارير إيطالية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، طلب من إنتر، ضمانات إضافية على دفع أموال صفقة حكيمي في موعدها، وهدد بالعمل على إعادة اللاعب إلى الميرنجي، في حال الإخلال بالاتفاق.وقال ريال مدريد في بيان رسمي "فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها صحيفة كوريري ديللو سبورت، حول التوترات المزعومة بين النادي وإنتر ميلان، يريد ريال مدريد التصريح بأن المعلومات المذكورة خاطئة تمامًا".وأضاف "لم يقدم ريال مدريد في أي وقت، الطلب المزعوم بضمانات من إنتر ميلان، كما ورد في الأنباء المنشورة"، مؤكداً أن "شروط انتقال اللاعب إلى إنتر، تأتي في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة بين أندية كرة القدم، كما أن ريال مدريد حافظ دائما على علاقات ممتازة مع إنتر كفريق تاريخي وصديق للملكي".