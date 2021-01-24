روما ينتزع فوزا مثيرا في الوقت القاتل

ودخل نادي العاصمة اللقاء على خلفية تعادل مع إنتر ميلان 2-2 ثم هزيمة قاسية أمام جاره لاتسيو 0-3 في المرحلتين الماضيتين، قبل أن تحصل المفاجأة بخروجه الثلاثاء من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس بخسارته على أرضه بعد التمديد على يد سبيتسيا 2-4 بعد أن أكمل اللقاء بتسعة لاعبيه منذ أوائل الشوط الإضافي الأول، ثم تم تخسيره المباراة 0-3 لإجراء فونسيكا ستة تبديلات بدلا من خمسة.وسجل أهداف روما في مباراة اليوم، كل من بورخا مايورال (هدفين) في الدقيقتين، 17 و53، وريك كارسدورب في الدقيقة 55، ولورنزو بيليجريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.وأحرز أهداف سبيزيا، روبرتو بيكولي ودييجو فارياس ودانييلي فيردي، في الدقائق 24 و59 والأخيرة من اللقاء.وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 18 نقطة، في المركز الرابع عشر