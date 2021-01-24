طاقم حكام قطري لإدارة مباراة العراق والكويت الودية في البصرة

اختارت اللجنة المنظمة للمباراة الودية بين منخبنا الوطني بكرة القدم ونظيره الكويتي، طاقم حكام قطري بقيادة الحكم الدولي سلمان الفلاحي، لإدارة المباراة الودية الدولية والتي ستقام على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة مساء يوم الاربعاء المقبل.



ويتكون الطاقم التحكيمي القطري لهذه المباراة، من حكم الساحة الفلاحي، والمساعد الأول فيصل الشمري والمساعد الثاني جمعة بورشيد، والدكتور واثق محمد كحكم رابع، فيما سيكون مراقب الحكام الدكتور علاء عبد القادر.

يذكر ان الوفد الخليجي قد وصل صباح اليوم الى مدينة البصرة للاطلاع على تحضيرات المدينة استعدادا لخليجي 25 المقرر اقامته في العراق.