رضي شنيشل : التفكير في جمع نقاط اهم والبحث عن محترف اجنبي وارد

اكد مدرب فريق الزوراء بكرة القدم ان المباريات المقبلة للزوراء هدفها جمع النقاط، وهذا يحتاج الى تركيز عالي ودقة في تنفيذ الواجبات .







وعن مباراة الاخيرة في الدوري العراقي بكرة القدم امام السماوة، قال: "قدمنا جهدا كبيرا لانها كانت بعد مبارتين كبيرتين مع الديوانية ونفط الوسط، لذلك كان يجب ان نستثمر فريق السماوة لاستشفاء عدد من اللاعبين مما صعب المهمة علينا في هذه المباراة والتي حققنا فيها الاهم ثلاث نقاط ." وقال شنيشل في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "التفكير الحالي بالنسبة لفريق الزوراء هو جمع النقاط مع ضرورة تقديم اداء جيد، وبدون اداء لا يمكن ان نفوز ولكن كل المباريات مع الفرق المتذيلة ستكون صعبة لان لاعبي الفريق يعطون كل ما عندهم امام الفرق الجماهيرية للبحث عن الشهرة. لذلك يكون الحافز اكبر من لاعبي الفرق الكبيرة الذين تقل حماستهم مع قوة الفرق التي يواجهونها ."وعن مباراة الاخيرة في الدوري العراقي بكرة القدم امام السماوة، قال: "قدمنا جهدا كبيرا لانها كانت بعد مبارتين كبيرتين مع الديوانية ونفط الوسط، لذلك كان يجب ان نستثمر فريق السماوة لاستشفاء عدد من اللاعبين مما صعب المهمة علينا في هذه المباراة والتي حققنا فيها الاهم ثلاث نقاط ."

واشار الى ان القادم ليس بالسهل ويحتاج الى جهود وتركيز على المستوى العالي، لكن الاهم تجاوزنا مرحلة صعبة بسبب الجهد الكبير الذي بذلوه اللاعبين.

وعن الاستقطابات الجديدة للفريق، نوه مدرب فريق الزوراء الى ان هناك نية في استقطاب لاعبين اجانب وعلى مستوى عالي بعد الاتفاق مع ادارة النادي من دون التفكير باللاعب المحلي .