المنتخب العراقي الوطني يبدأ تدريباته في البصرة والكويت يصل برا

وقال يوسف فعل مدير الدائرة الإعلامية للهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم المركزي، ان الوفد الخليجي الخاص بلجنة التفتيش وكتابة تقرير خاص عن تضييف العراق لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25، سيصل مدينة البصرة يوم الاثنين الموافق 25 كانون الثاني الجاري، ويضم 7 شخصيات، يبدأ عمل اللجنة بالكشف على المدينة الرياضية ومرافقها وملعب الميناء لان الاخير هو ضمن ملف تنظيم البطولة، واشار إلى ان المكتب الإعلامي ارسل الى اللجنة صور خاصة بملعب المدينة الرياضية وفيديو يخص ملعب الميناء اضافة إلى ملاعب التدريب.وتابع فعل، ان وفد منتخب الكويت لكرة القدم سيصل برا في اليوم ذاته، وسيتخذ من فندق الشيراتون مقرا، مشيرا إلى حضور حمود فليطيح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية، ضمن الوفد، واوضح فعل ان العراق سيلاقي شقيقه الكويتي وديا في تمام الساعة 6 من مساء يوم الاربعاء المقبل الموافق 27 الشهر الجاري في ملعب جذع النخلة.