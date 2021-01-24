دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات تسعى لإنجاح الحدث الرياضي الخليجي

وبين الموسوي ان "العراق نجح باستضافة بطولة الصداقة الاولى عام 2018 بحضور منتخبات قطر وسوريا، والنسخة الثانية عام 2019 مع منتخبات الاردن وسوريا، فضلا عن لقاء منتخبنا نظيره السعودية مبينا انه جرى تشكيل لجان تضم وزارة الشباب والرياضة والصحة والكهرباء وقيادة عمليات البصرة، فضلا عن العشرات من الشباب المتوطعين الذين ابدوا رغبته في التعاون معنا."وتوقع ان اللقاء الودي مع الازرق الكويتي سيكون بروفة ضمن الملف العراقي لاستضافة خليجي 25 وهو استحقاق ومطلب جماهيري. مشيرا الى ان المرافق الأخرى تم تهيئتها ابتداء من المنظومة الكهربائية والبوابات والمصاعد وان جميع الامور تم تامينها لانجاح الحدث الرياضي وتقديم صورة مشرفة عن قدرة العراق على تنظيم البطولات والمباريات الدولية.