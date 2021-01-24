بنيان: الوفد الخليجي هو من يقرر احقية البصرة لاحتضان البطولة

قال رئيس الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة اياد بنيان انه تم الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة بشأن الخطط الامنية واللوجستية التي بما فيها الاستعدادات لدخول الجمهور من عدمه والذي يبقى حسب مقررات خلية الازمة للبت فيه ولا علاقة للاتحاد بهذا الموضوع .



وفيما يخص وفد الاتحادات الخليجية لتقرير احقية البصرة لاحتضان البطولة من عدمه، اكد بنيان انه سيكون لدى الوفد معايير خاصة بتقييم المنشات وجاهزية المدينة وبناها التحتية.



وتمنى ان تكون جميع الاستعدادات جاهزه التي نريد لها ان توصلنا الى النتيجة الابرز وهي الظفر بتنظيم بطولة خليجي 25 . وتمنى ان تكون جميع الاستعدادات جاهزه التي نريد لها ان توصلنا الى النتيجة الابرز وهي الظفر بتنظيم بطولة خليجي 25 .