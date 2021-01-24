رحيم حميد: استدعاء لاعبين جدد للمنتخب مستمر وننتظر عودة الحالة البدنية

اكد المدرب المساعد للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم رحيم حميد ان ابواب المنتخب مفتوحة لاضافة اي لاعب، مشيرا الى الحالة البدنية للاعبين في تصاعد بسبب استمرار الدوري والمباريات الودية للمنتخب.



وقال حميد في حديث لـ السومرية نيوز ان "استدعاء لاعبين جدد هو تاكيد واضح على ان ابواب المنتخب الوطني مفتوحة للاعبي الدوري العراقي لمن يجتهد ويقدم مستوى يلفت انظار الجهاز الفني".

واشار حميد الى ان "استدعاء لاعبين جدد بشكل مستمر يعطي قوة اضافية للدوري العراقي بشكل عام من خلال محاولات اللاعبين بتقديم مستوى اضافي للفت الانظار اليه خاصة وان المنتخب معتمد بشكل كبير على الاندية المحلية"، مؤكدا ان "الاصابات التي يتعرض لها لاعبو المنتخب الوطني الموجودين اصلا في التشكيلة المعتادة سببها اما ضغط مباريات فرقهم في الدوري المحلي الكروي او بسبب ضغط التدريبات والمباريات مع المنتخب الوطني".

وعن اللقاء الودي مع المنتخب الكويتي المقرر يوم الاربعاء المقبل في المدينة الرياضية في البصرة اوضح المدرب المساعد أنه "بالنظر الى ان هذه المباراة هي الرابعة التحضيرية للمنتخب الوطني بعد جائحة كورنا ننتظر الاداء التصاعدي والعودة الى المستوى في التصفيات المزدوجة الى نهائيات كاس اسيا والعالم والحفاظ على صدارة المجموعة وهذا هو الاهم جميع اللاعبين مستعدين لهذا اللقاء".

وعن معسكر دبي اكد ان "المعسكر قائم لحد الان بانتظار انتهاء المرحلة الاولى من الدوري العراقي بكرة القدم لخوض مباراة ودية هناك التي نامل ان تقام لانها مهمة لاعداد الفريق".