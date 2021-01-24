سعد ناطق: جاهزون للكويت وثقتنا كبيرة بفرحة الجماهير
اعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم سعد ناطق عن طموحاته الكبيرة لتحقيق المنتخب الوطني الفوز في مباراة الاربعاء المقبل امام المنتخب الكويتي في البصرة ضمن تحضيرات الفريقين للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس اسيا والعالم.
وأضاف ناطق في حديث لـ السومرية نيوز"، "نحن كلاعبين دائما ما نشعر بالراحة عند خوض مباريات المنتخب على ملعب جذع النخلة، جميع المتواجدين هم جاهزون للمباراة امام الكويت ونأمل نقدم مستوى مميز خاصة ونحن مقبلون على استضافة خليجي 25 في البصرة".
وتابع أن "المنتخب الوطني يتصدر مجموعته ولدينا الخبرة لكي نواصل الحفاظ على هذه الصدارة والذهاب الى النهائيات".
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