سعد ناطق: جاهزون للكويت وثقتنا كبيرة بفرحة الجماهير

وأضاف ناطق في حديث لـ السومرية نيوز"، "نحن كلاعبين دائما ما نشعر بالراحة عند خوض مباريات المنتخب على ملعب جذع النخلة، جميع المتواجدين هم جاهزون للمباراة امام الكويت ونأمل نقدم مستوى مميز خاصة ونحن مقبلون على استضافة خليجي 25 في البصرة".وتابع أن "المنتخب الوطني يتصدر مجموعته ولدينا الخبرة لكي نواصل الحفاظ على هذه الصدارة والذهاب الى النهائيات".