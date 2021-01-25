المنتخب الكويتي يختار 23 لاعبا لمواجة المنتخب الوطني العراقي

اعلن مدیر منتخب الكویت الوطني الاول لكرة القدم فھد عوض الیوم الاحد أن الجھاز الفني بقیادة المدرب الاسباني اندریس كاراسكو اختار 23 لاعبا لقائمة الازرق لملاقاة المنتخب العراقي ودیا یوم الاربعاء المقبل الموافق 27 الجاري في مدینة البصرة.

واوضح عوض في بیان صحفي ان القائمة ضمت كلا "سليمان عبد الغفور، حسين كنكوني، سعود القناعي، فهد الهاجري، محمد العازمي، فهد حمود، على عتيق، حمد القلاف، عزيز بن ناجي، عبد الله عمار، خالد شامان، مهدي دشتي، ناصر فالح، عبد العزيز وادي، فواز العتيبي، بدر المطوع، بندر السلامة، مبارك الفنيني، أحمد الزنكي، عيد الرشيدي، يوسف الرشيدي، شبيب الخالدي، فصيل عجب".

وأفاد ان المنتخب سیخوض تدریبا صباح یوم غد الاثنین قبل ان یغادر الى مدینة البصرة في الیوم نفسه مؤكدا ان الجھاز الفني یطمح

من خلال مباراة العراق الودیة الى اشراك عدد اكبر من اللاعبین للوقوف على مستویاتھم ورفع عامل التجانس بینھم استعداد للتصفیات

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