التايكواندو يرفض تغيير المناصب ويعتبرها غير قانونية

اكد مدير المكتب الاعلامي لاتحاد التايكواندو احمد الغراوي ان وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية رفضت العمل بما تقدم به بعض الاعضاء من الاتحاد بتغيير المناصب وتحديد اجتماعات وبطولات ودورات معتبرتها غير قانونية

وقال الغراوي في حديث خاص للسومرية نيوز لايمكن تحديد مصير اتحاد من قبل ثلاثة اعضاء رسميين فقط لكون السيد علاء شرهان تم انهاء عضويته بحسب كتاب وزارة الشباب والرياضة وعليه فان نصاب الاجتماع غير قانوني

واضاف مدير المكتب الاعلامي ان الموضوع الاهم هو الادعاء الكاذب من قبل البعض الذي يحاول التضليل بالتصريح ان الاتحاد الدولي صادق على نتائج التغيير وهذا كذب لكون الاتحاد الاسيوي وبناء على رسالة من قبل السيد رئيس الاتحاد الدكتور البهادلي اجاب برسالة تم تعميمها الى كافة الاتحادات الوطنية للتايكواندو .

واشار الى مضون هذه الرسالة وفقا لسياسة الاتحاد الدولي والمعاهدة العالمية المتعلقة بالاعتراف بالقيادات الجديدة فان الاتحاد القاري ملزم برصد ومراقبة الانتخابات الرئاسية للاتحادات الوطنية في القارة لضمان ان تجري الانتخابات وفقا للدستور الوطني

وتماشيا مع تلك السياسة يود الإتحاد الآسيوي إن يبلغ جميع الاتحادات الوطنية بأنها ملزمة بإبلاغ الاتحاد الاسيوي بانتخاباتها قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ الانتخابات .

الجدير بالذكر ان اتحاد التايكوندو قد انقسمو اعضائه الى نصف ضد اتحاد الكرة معتمدين على رسائل من الاتحاد الدولي حسب تصريحات السابقة للسيد علاء شرهان عضو المنتخب في اتحاد اللعبة .