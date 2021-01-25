تاهل الخالص و ديالى وفوز مهم للحويجة والبيشمركة في دوري الكروي للدرجة الأولى العراقي

تاهل كل من نادي الخالص ونادي ديالى إلى فرق الدوري المنطقة الغربية كما تاهل نادي الشرقاط والعلم والموصل والفتوة مع انتظار إنضمام متأهلين إثنين من محافظة الأنبار ليصبح المجموع ثمانية فرق .

هذا وكان فريق الجولان قد الحق فريق هيت خسارته الثانية على التوالي في الدوري بعد ان سجل أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى العراقي تصفيات محافظة الأنبار في المباراة التي جرت على ملعب الجولان .

وفي جانب الاخر حقق فريق الحويجة فوزا مهما على نادي داقوق (1-0) في المباراة التي جرت على ملعب نادي داقوق ضمن إنطلاق وافتتاح مباريات دوري المنطقة الشمالية الجولة الأولى للدوري العراقي الدرجة الاولى بكرة القدم

كما خطف فريق البيشمركة ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على فريق نوروز بثلاثة أهداف من دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الجامعة التي ضيف فيها نادي نوروز فريق بيشمركة .