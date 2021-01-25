وصول وفد المنتخب الكويتي الى البصرة (صور)

وصل وفد منتخب الكويت لكرة القدم ، عصر اليوم الاثنين، براً عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة بحافلة خاصة مع عدد من الشخصيات الرياضية الكويتية.



وتوجه الوفد الى فندق الشيراتون للتحضير لمباراته الودية امام المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم المقرر اقامتها في تمام الساعة 6 من مساء يوم الاربعاء المقبل في ملعب جذع النخلة، والمباراة سيقودها طاقم تحكيمي دولي من دولة قطر، وستكون هي البروفة المهمة للحصول على بطاقة ضمان تنظيم العراق لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته الـ 25.

وكان في استقبال الوفد رئيس الهيئة التطبيعية اياد ابنيان وعدد من الجماهير المرحبة قبل التوجه الى مركز المدينة.