القوة الجوية يعتزم التعاقد مع ثلاثة لاعبين ويستغني عن حصني

اكد المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، الاثنين، أن الهيئة الادارية لنادي الصقور اتفقت مع عدد من اللاعبين المحليين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك لتدعيم صفوف الفريق الاول الذي تنتظره مشاركة مهمة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال اسيا.



وذكر المكتب الاعلامي، ان الادارة تسعى الى التعاقد مع ثلاثة لاعبين سوبر من المنتخبات الوطنية والذين ظهروا بمستوى مميز في المباريات الاخيرة مع فرقهم في مراكز مختلفة وذلك بعد الاتفاق مع ايوب اوديشو مدرب فريق القوة الجوية وكادره التدريبي، من دون الكشف عن اسماء هؤلاء.

وعن مصير اللاعب علي حصني مع الفريق اكدر المكتب، ان اللاعب علي حصني وبناء على رغبته سيتم منحه كتاب الاستغناء، كما سيتم خلال اليومين المقبلين اعارة المهاجم عباس جاسم الى صفوف نادي الديوانية.