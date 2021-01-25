توخيل مدرباً لتشيلسي في انتظار الإعلان الرسمي

يستعد نادي تشيلسي للإعلان الرسمي عن التوقيع مع المدرب توماس توخيل، من أجل تولي تدريب الفريق، خلفاً للمدرب فرانك لامبارد الذي تمت إقالته اليوم.



وكتب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر تويتر:"توماس توخيل هو مدرب تشيلسي الجديد، سيكون الإعلان قريباً، حيث تم التوصل إلى إتفاق كامل ".

وكان المدرب الألماني توماس توخيل قد تمت إقالته من تدريب فريق باريس سان جيرمان قبل عدة أسابيع، بسبب علاقته المتوترة مع اللاعبين وإدارة النادي.