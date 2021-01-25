علاء عبد الزهرة يغيب اسبوعين عن الزوراء

يغيب اللاعب علاء عبد الزهرة عن الملاعب لمدة اسبوعين بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة الزوراء والسماوة والتي انتهت لصالح الابيض بهدف من دون مقابل.



واثبتت الفحوصات الطبية التي اجريت لعبد الزهرة تعرضه لتمزق للعضلة الخلفية من الدرجة الثانية. وكان مدرب الفريق راضي شنيشل اكد في حديث سابق ان هذه المباراة شهدت عدة اصابات منها علاء عبد الزهرة وذلك بسبب الضغط الذي تعرض له اللاعبين خلال ثلاث مباريات الاخيرة امام الديوانية ونفط الوسط والسماوة.