فريق أمانة بغداد يدعمُ صفوفه بمحترفين جدد



أعلنت إدارة أمانة بغداد تعاقدها مع ثلاثة لاعبين محترفين من لبنان وساحل العاج لتدعيم صفوف فريقها الأول.

وقالَ رئيس الهيئة الادارية، فلاح المسعودي: إن فريقه تعاقد مع اللبناني محمد جلال قدوح، وسانت جيان كوري وساديا اوليفر بلو من كوت ديفوار.

وأشارَ المسعودي إلى: أن إدارة نادي أمانة بغداد تهدف من خلال هذه التعاقدات الى إحداث إضافة للفريق الذي ظهر بشكلٍ جيد في المباريات السابقة، ويتطلع لأن يكون بصورة أفضل في مباريات المرحلة الثانية المقبلة.