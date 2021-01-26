كوركيس عن مبارة الغد.. الجميع يطمح لتقديم ما يليق بالكرة العراقية

أكد المدير الإداري لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، ان مقومات نجاح المباراة الودية امام الكويت يوم غد حاضرة بعد تعاون مثمر بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة والحكومة المحلية في البصرة وجميع الجهود المساندة،

وأضاف أن هذا التعاون يخلق النجاح، مبيناً ان اللاعب مازن فياض ابتعد بسبب الإصابة ولم يستدع المدرب كاتانيتش اي لاعب جديد واكتفى بـ 22 لاعبا.

وتابع ان الجميع يطمح إلى تقديم مباراة تليق بالكرة العراقية في اللقاء الودي امام الشقيق الكويتي، اذ ينتظر الجميع من لاعبي اسود الرافدين ان يكونوا عند حسن الظن في تقديم المستوى الفني الجيد مع نتيجة إيجابية، سيما ان المباراة نالت قدرا كبيرا من الاهتمام الرسمي والجماهيري والإعلامي.