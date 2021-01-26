نفط الوسط يتأهل الى نهائي "خورفكان" الدولية

تأهل رسمياً نفط الوسط العراقي الى النهائي بطولة "خورفكان" الدولية لكرة الصالات بعد الفوز على المنتخب الاماراتي الوطني بستة اهداف مقابل ثلاثة في نصف نهائي البطولة.



واستطاع فريق نفط الوسط من العودة للمباراة على الرغم من تاخره بهدفين من دون مقابل لصالح المنتخب الاماراتي ولكن في الشوط الثاني استطاع لاعبو الفريق من تسجيل ستة اهداف كاملة لتكون كفيلة بوجود الفريق في النهائي المرتقب.

علما ان هذه البطولة الدولية هي الثانية وبمشاركة 10 فرق من ثلاث دول عربية خليجية وهي الامارات البلد المنظم والبحرين والعراق.