"سبيتار" تؤهل نصيف للعودة الى الملاعب مجدداً

وذكر الفريق الطيار شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان أن "ادارة النادي سترسل المهاجم محمد قاسم نصيف إلى دولة لبنان خلال قادم الأيام تحت إشراف طبيب انكليزي سبق وأن أجرى عمليات جراحية لافضل لاعبي العالم".وأضاف أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تسعى ايضا الى ارسال اللاعب الى دولة قطر وبالتحديد الى مستشفى سبيتار من اجل تأهيل اللاعب بصورة تامة بعد اكمال كافة الفحوصات الطبية التي سيجريها في دولة لبنان".