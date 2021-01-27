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"سبيتار" تؤهل نصيف للعودة الى الملاعب مجدداً

رياضة

2021-01-27 | 03:05
"سبيتار" تؤهل نصيف للعودة الى الملاعب مجدداً
382 مشاهدة

اوعزت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي بإرسال اللاعب محمد قاسم نصيف الى لبنان لإجراء الفحوصات الطبية بعد الاصابة التي تعرض لها في الركبة اثناء مباراة الفريق امام الشرطة.

وذكر الفريق الطيار شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان أن "ادارة النادي سترسل المهاجم محمد قاسم نصيف إلى دولة لبنان خلال قادم الأيام تحت إشراف طبيب انكليزي سبق وأن أجرى عمليات جراحية لافضل لاعبي العالم".

وأضاف أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تسعى ايضا الى ارسال اللاعب الى دولة قطر وبالتحديد الى مستشفى سبيتار من اجل تأهيل اللاعب بصورة تامة بعد اكمال كافة الفحوصات الطبية التي سيجريها في دولة لبنان".
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