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تعرف على مجموعات القيثارة والصقور والنوارس في دوري الابطال

رياضة

2021-01-27 | 05:18
تعرف على مجموعات القيثارة والصقور والنوارس في دوري الابطال
806 مشاهدة

أسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، حيث تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية لانطلاق النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وتم تقسيم الأندية المشاركة الـ40 في دور المجموعات على 10 مجموعات، حيث كان من ضمنها خمس مجموعات في منطقة غرب آسيا، وخمس مجموعات في منطقة الشرق.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ومن بين الأندية التي تشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، الوحدات الأردني وغوا الهندي والاستقلال الطاجيكي ويونايتد سيتي الفلبيني وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي.

ويلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً باثوم يونايتد التايلاندي وفيتيل الفيتنامي والفريق المتأهل من التصفيات (1).

في المقابل جاء الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019 بالمجموعة الأولى إلى جانب شباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي والفريق المتأهل من التصفيات (1).

قرعة دور المجموعات

الغرب

- المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، المتأهل من التصفيات (2).

- المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، (الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).

- المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، المتأهل من التصفيات (3).

- المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، المتأهل من التصفيات (4).

الشرق

- المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (3).

- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

- المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (4).

- المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (2).




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