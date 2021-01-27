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بالصور.. منتخبنا الوطني قبل دقائق من مواجهة نظيره الكويتي
رياضة
2021-01-27 | 10:46
2,442 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لمنتخبنا الوطني وهو ينهي عمليات الاحماء على ملعب البصرة الدولي قبل دقائق من مواجهة منتخب الكويت ودياً.
وأدناه صور المنتخب:
»
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