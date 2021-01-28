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كومان: لهذا السبب قلبنا الطاولة على فاييكانو

رياضة

2021-01-28 | 04:55
كومان: لهذا السبب قلبنا الطاولة على فاييكانو
204 مشاهدة

أبدى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، "سعادته الكبيرة" بالانتصار الذي حققه الفريق على رايو فاييكانو 2-1 في ثمن نهائي كأس الملك، بعد أن كان الفريق متأخراً بهدف نظيف، وشدد على أهمية البطولة لفريقه الذي أظهر "شخصية وعقلية انتصارية" لقلب النتيجة بعد التأخر.

وتقدم رايو في النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق فرانسيسكو غارسيا، قبل أن يرد "البلاوغرانا" بهدفين حملا توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقتين 69 و80 على الترتيب، ويقتنص بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وقال كومان في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب (فاييكاس): "بشكل عام أنا سعيد للغاية لأننا قدمنا مباراة طيبة جداً، تهاونا في كثير من الفرص في اللمسة الأخيرة في الشوط الأول، وأعتقد أن هذه كانت المشكلة، في الشوط الثاني، وبعد تأخرنا في النتيجة، استطعنا العودة وأظهرنا شخصية قوية".

وتابع مدرب البرسا تصريحاته: "المنافس قدم مباراة كبيرة، ولكننا أهدرنا عدة فرص للتقدم في النتيجة بهدف أو اثنين على الأقل".

وأضاف: "علينا الاستمرار بهذا الأداء، لأننا نبحث دائماً عن الفوز، هذه هي العقلية التي نظهر بها في كل البطولات، وهذا أمر مهم لأننا برشلونة".

وعلق المدرب الهولندي على اللقطة التي حصل فيها على بطاقة صفراء من الحكم، حيث أكد أنه لم يفعل شيء سوى تنبية الحكم إلى أن هناك مخالفة لفريقه.

وأتم كومان تصريحاته: "خوض 8 مباريات متتالية خارج ملعبنا، مع السفر أمر صعب ومرهق للغاية، ولكن اللاعبون قدموا كل شيء لتخطي كل العقبات، النتائج تمنحنا ثقة كبيرة، والفريق سيظهر بشكل طيب في المباريات المقبلة".
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