تركيا تعيد الابتسامة الى أوزيل

وتوقع أوزيل، الذي تجاهله مدربه السابق أرتيتا بالكامل هذا الموسم، أن يفوز بلقب الدوري مع فنربغشة والتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي توفر له فرصة مواجهة فريقه السابق وربما الثأر منه، وسيتقاضى أوزيل بعد الـ350 ألف استرليني أسبوعياً في أرسنال، 67.300 استرليني أسبوعياً في ناديه الجديد حتى 2024.ويحتل فنربغشة حالياً وصافة الدوري التركي لكرة القدم بفارق نقطتين عن المتصدر بشكطاش وقال رئيس فنربغشة علي كوك: إن صفقة أوزيل أصبحت ممكنة عندما أكد اللاعب أن المال ليس مهماً.وأوزيل الذي لم يلعب منذ أشهر يحتاج غالباً لفترة يتأقلم فيها مع زملائه الجدد لكن المشجعين متحمسين لرؤيته السبت أمام ريزسبور، ومن بين زملاء أوزيل الجدد بابيس سيسيه مهاجم نيوكاسل سابقاً ومبوانا ساماتا المعار من أستون فيلا وإينر فالنسيا مهاجم ويستهام السابق ولويز جوستافو لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق. وكان أوزيل ودع أرسنال برسالة قال فيها: «من الصعب شرح حبي للنادي ولمشجعيه، كيف أصف في رسالة واحدة حجم امتنان ثمان سنوات؟ سأكون مدفعجياً إلى الأبد، لا شك في هذا».