زيدان: الكادر التدريبي للعندليب يسعى لتصحيح الاخطاء الماضية

وقال زيدان إن "الطاقم التدريبي الجديد يسعى الى تصحيح بعض الأخطاء التي رافقت الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية، والنهوض به من جديد حتى يستعيد صدارة فرق الدوري التي ذهبت الى القوة الجوية بفارق نقطة واحدة بعد ان جمع 28 نقطة مقابل 29 نقطة للقوة الجوية".يذكر أن جليل زيدان، وهو حارس سابق لمرمى المنتخب العراقي الأول، عمل في الموسمين الماضي والحالي مع فريق الزوراء، لكن بعد استقالة مدرب الزوراء باسم قاسم تم إبعاده من قبل الطاقم التدريبي الجديد للزوراء الذي يقوده راضي شنيشل.