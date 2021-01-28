ادارة الشرطة تعترض على صيغة كتاب اتحاد السلة

وذكر النادي في بيان أنه "وردنا - للأسف الشديد- كتابٌ رسميّ صادرٌ من الاتحاد المركزي لكرة السلة، جاءت في مَتنهِ الكثيرُ من التجنيات بحق نادينا ومشرف فريقنا باللعبة النجم الدولي عباس خضير".واضاف "إننا إذ نسجل اعتراضنا الشديد جداً على صيغة الكتاب وما حملهُ من توصيفات غير دقيقة بتاتاً بحق نجمنا السلوي فإننا نؤكد أن النجم الكبير وكابتن منتخبنا الوطني (عباس خضير) ليس كما جاء في الكتاب الهابط لغوياً (مدعو)، فالكثيرُ ممن لا يحملون ربع تاريخ نجمنا الدولي ولا يملكون كفاءته ونزاهته التي يشهد لها القاصي والداني، يمكن أن يُلصق بهم هذا التوصيف وهم معروفون خاصة للنجباء من أهل اللعبة، فيداه اللتان كانتا تعبئان سلاّت الخصوم بالنقاط ما زالتا بيضاوين نقيتين لم تتلوثا ولم تسجل بصماتهما لدى جهات أخرى".وبين "نؤكد أيضا رفضنا الشديد كإدارة لحضور مشرف فريقنا للمجلس التحقيقي الذي نصّب الجلاد قاضياً لمعرفتنا المسبقة ببواطن الأمور، ونؤكد أيضا رفضنا الشديد لكل ما يصدر عن هذه اللجنة، وبالتالي باستطاعتنا ككيانٍ كبير اللجوء الى منافذ أخرى لغرض إبعاد الضرر -إن حصل- على مشرف فريقنا باللعبة النجم الكبير (عباس خضير) الذي سيظل تاريخ السلة حافظا لإبداعاته مهما سعى ويسعى البعض إلى طمسها ليس أقلها الانسحاب من مسابقة الدوري وتفعيل القضية في المحاكم العراقية والدولية لاسترداد حق نادينا ونجمنا الدولي".