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مقتل مفوض وإصابة ضابط في الشرطة بعملية أمنية جنوبي بغداد
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افتتاحية مثيرة للجولة 16 من دوري الكرة الممتاز

رياضة

2021-01-28 | 08:00
افتتاحية مثيرة للجولة 16 من دوري الكرة الممتاز
2,113 مشاهدة

تفتتح يوم السبت المقبل منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات مثيرة، حيث يلتقي بغداد مع ضيفه السماوة على ملعب السماوة ، وهي مباراة فرضت الظروف التي يمر بها الفريقان بسبب النتائج الاخيرة للفريقين .

ويتقابل القاسم مع ضيفه الزوراء على ملعب الكفل الأولمبي الديوانية ، وعلى ملعب الصناعة يلعب نفط ميسان مع الصناعات الكهرابائية ويواجه الكرخ المنتعش بفوزه على الكهرباء في الجولة السابقة مستضيفه نفط الجنوب على ملعب الفيحاء ، والمباراة مهمة للفريقين، فالكرخ يسعى إلى تحقيق فوز جديد، وحتى التعادل سيكون مقبولاً له، أما نفط الجنوب ، فإنه يهدف إلى تحقيق فوز حتى يحاول فيه التقدم الى الامام لتحسين مركزه ، ويلتقي على ملعب التاجي في العاصمة بغداد الكهرباء مع ضيفه أربيل؛ إذ يرغب الكهرباء في تعويض خسارته امام الكرخ خصوصاً أن اللاعبين باتوا يشعرون بنوع من الخطر ، بينما يحاول أربيل تعويض خسارته للنقاط في الجولتين السابقتين أمام الحدود والقوة الجوية .

وتستكمل الجولة يوم الاحد بخمس مباريات مثيرا ايضا وابرز هذه اللقاءات حيث يلتقي النفط مع ضيفه القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي في أهم مباريات الجولة، وتعتبر الاختبار الأهم للنفط الذي يعيش حالة من القلق بخصوص طاقمه التدريبي، أما القوة الجوية الذي تحسنت نتائجه بشكل واضح جداً، فيرغب بتحقيق فوز جديد حتى يحافظ على صدارة قائمة الترتيب وينتظر تعثر الشرطة ونفط الوسط في الجولات المقبلة حتى يغرد بالصدارة وحيدا خاصة ان نقطة واحدة تفصله عنه .
ويواجه الزوراء ضيفه النجف على ملعب النجف ، والزوراء عاد الى سكة الانتصارات على الرغم من الاداء الذي واجه بعض الانتقاد في الجولة السابقة، ويحاول من خلال مدربه الجديد راضي شنيشل مواصلة نتائجة وخطف نقاط المباراة عبر تحقيق الفوز، أما النجف الذي المنتعش من نتائجه الايجابية في المباريات الاخيرة يحاول استثمار ذلك بالفوز بنقاط المباراة أو تجنب الخسارة.
ويشهد ملعب التاجي في العاصمة بغداد مباراة الشرطة مع ضيفه الحدود ، إذ إن كل الأمور تصب في صالح الشرطة ، لكن احتمالات المفاجأة قد تحصل في هذه المباراة بحسب معطيات وتقاليد لعبة كرة القدم.

كما يواجه صاحب المركز الثالث نفط الوسط بقيادة مدربه الجديد عبد الغني شهد وهو يحاول الوصول الى الصدارة بخسارة الفريقين القوة الجوية المتصدر والزوراء الوصيف فريق زاخو على ملعب زاخو .

وأخيراً يواجه الميناء ضيفه الطلبة وهي مباراة تعويضية للطلبة بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين في اول مبارتين تحت قيادة مدربه الجديد حسن احمد في حين يحاول الميناء على ملعب الفيحاء تحقيق ثلاث نقاط جديدة لتحسين مركزه .

هذا وتشهد الجولة حرمان 19 لاعب بقرار لجنة الانضباط وهم كل من ابراهيم بايش لاعب القوة الجوية و حسن داخل لاعب الصناعات الكهربائية وميلاد فلاح وجبار كريم من امانة بغداد وطاهر حميد من النجف و عمر منصوري من نفط الوسط وانور مهدي ومصطفى ناظم من الديوانية ومؤمل خالد وعلي محمد من السماوة وحسين مطر من نفط ميسان وشيروان كوردستان من اربيل .
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