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الكشف عن تفاصيل الانتقالات الشتوية لنفط الوسط

رياضة

2021-01-28 | 12:44
الكشف عن تفاصيل الانتقالات الشتوية لنفط الوسط
1,349 مشاهدة

تواصل إدارة نادي نفط الوسط البحث عن مهاجم محترف من المؤمل إضافته للفريق بفترة الانتقالات الشتوية.

وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس، إن "الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجديد عبد الغني شهد يسعى لترميم الخط الهجوم حيث تم التعاقد مع عماد محسن وهناك مفاوضات مع لاعب اجنبي محترف من الممكن أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وبين أن "المدرب يتفاوض مع لاعبين أو ثلاثة محليين يرغب في إضافتهم للفريق بفترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى شهد لترتيب الأوراق والمنافسة على المراكز الأولى في الموسم الحالي".

وأشار إلى أن "الفريق دخل بمعسكر قصير في اربيل قبل مواجهة زاخو في الجولة السادسة عشر والمقررة يوم الأحد المقبل في ملعب زاخو وهناك اندفاع كبير من اللاعبين لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث".

يذكر أن نفط الوسط يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية المتصدر.
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