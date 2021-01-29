المسابقات تقيم مؤتمراَ فنياَ للفرق المتأهلة من المنطقة الغربية

وأكدَ عضو لجنة المسابقات، مسؤول المنطقة الغربية، نجم الاوسي ان "الاجتماع سيضم ممثلي اندية الموصل والفتوة والشرقاط والعلم وديالى والخالص، اضافة لفريقين من الانبار بعد حسم نتائج المباريات".وبيّن الاوسي: "الهدف من اقامة الاجتماع هو الاتفاق على الموعد وآلية التصفيات التي ستنطلق لاحقاً وتؤهل ٣ اندية للدوري العام للدرجة الاولى المقرر انطلاقه في الخامس والعشرين من اذار المقبل بمشاركة ٢٨ فريقاََ من بغداد ومختلف المناطق الاخرى".