تحديد مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي
حدد الاتحاد الانجليزي، مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي يشهد سبعة مواجهات.
ومن المنتظر أن تقام جميع مباريات الدور الخامس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 شباط المقبل.
ونتيجة لذلك، سيتم تعديل موعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي كان مقرر لها خوضها يوم الإثنين 8 شباط.
مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي
الثلاثاء 9 شباط
بيرنلي ضد بورنموث (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
مانشستر يونايتد ضد وست هام (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).
الأربعاء 10 شباط
سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
ليستر سيتي ضد برايتون (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).
إيفرتون ضد توتنهام (11:15 مساءً بتوقيت بغداد).
الخميس 11 شباط
ولفرهامبتون ضد ساوثامبتون (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
بارنسلي ضد تشيلسي (11:00 مساءً بتوقيت بغداد).
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