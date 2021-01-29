تحديد مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام جميع مباريات الدور الخامس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 شباط المقبل.ونتيجة لذلك، سيتم تعديل موعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي كان مقرر لها خوضها يوم الإثنين 8 شباط.مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزيالثلاثاء 9 شباطبيرنلي ضد بورنموث (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).مانشستر يونايتد ضد وست هام (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).الأربعاء 10 شباطسوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).ليستر سيتي ضد برايتون (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).إيفرتون ضد توتنهام (11:15 مساءً بتوقيت بغداد).الخميس 11 شباطولفرهامبتون ضد ساوثامبتون (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).بارنسلي ضد تشيلسي (11:00 مساءً بتوقيت بغداد).