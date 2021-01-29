الحكومة البريطانية تمنح آرسنال وتوتنهام 300 مليون إسترليني

كان الهدف من القرار، تجنب ذهاب أموال الضرائب التي يدفعها المواطنون لدفع رواتب لاعبي كرة القدم أصحاب الملايين بالدوري الإنجليزي الممتاز.وكانت الأولوية بهذه المبادرة هي توجيه 340 مليون يورو لرياضات الأقليات التي تأثرت بالوباء بشكل أكبر من كرة القدم، والتي تعمل بصورة طبيعية إلى حد ما حتى هذا اليوم.ومع ذلك، وبالرغم من هذه النوايا الحسنة، ستستفيد بعض الأندية من المساعدات التي ستتلقاها شركات أطلقتها الحكومة أثناء الوباء.على سبيل المثال توجد "Covid Corporate Financing Facility" واختصارها (CCFF)، والتي تعد أداة أنشأتها الدولة لتتمكن من خلالها الشركات الكبرى في البلاد من الحصول على تمويل من بنك إنجلترا بفائدة مخفضة.ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، استفادت بالفعل العديد من الأندية من تلك المساعدات، ومنها آرسنال الذي حصل على 120 مليون جنيه إسترليني (135 مليون يورو)، وتوتنهام هوتسبر 175 مليون جنيه إسترليني (198 مليون يورو)، وعلى الرغم من إنفاق كلا الناديين لأموال طائلة في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أنهما تمكنا من الحصول على هذه المساعدات.