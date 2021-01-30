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داوود لن ينتقل للشرطة الا بشرطين

رياضة

2021-01-30 | 02:13
داوود لن ينتقل للشرطة الا بشرطين
553 مشاهدة

اكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر ان مهاجم نادي النفط، محمد داود، باقٍ مع فريقه خلال هذا الموسم وترفض الادارة واللاعب جميع العروض المقدمة له من الفرق الجماهيرية الاخرى.

وقال ثامر ان ادارة الشرطة الوحيدة التي دخلت بمفاوضات مع النفط من اجل ضم النجم محمد داوود ولكنها وصلت الى طريق مسدود بعد عدم قبولها بالشرط .
واضاف ان النفط ابلغ الشرطة بشرط الادارة وهو 400 مليون دينار عراقي بالاضافة الى لاعبين اثنين .
واوضح أن ادارة النادي تعامل اللاعب معاملة خاصة كونه ابن النادي ، مبيناً ان “هناك عدة عروض احترافية خارجية لكنه فضل البقاء مع النفط لايمانه بمشروع النادي.
يذكر أن العديد من وسائل الاعلام، اكدت بأن نادي الشرطة قريب جداً من ضم اللاعب محمد داود وهذا ما نفته الادارة
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