آرسنال و مانشستر قمة نارية في «البريميرليج»

بعدما اعتبر أحد أكثر المواسم حدة من ناحية التنافس على الزعامة، دخل مانشستر سيتي على الخط في محاولة لقتل الإثارة بعدما شقّ تدريجيًا طريقه من دون ضوضاء إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسلسلة من الانتصارات المتتالية، مستفيدًا في الوقت ذاته من تعثر خصومه.

ويدخل فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا المرحلة الحادية والعشرين وهو في الصدارة بفارق نقطة عن جاره اللدود يونايتد مع مباراة مؤجلة في جعبته، مستغلًا الخسارة التي تلقاها الأخير على أرضه أمام شيفيلد يونايتد 1-2.

ويقف شيفيلد خاصة اليوم أمام مضيفه مانشستر سيتي وسعيه لفوز ثامن تواليًا يبقيه في الصدارة، مع الأمل في الابتعاد أيضًا بما أن يونايتد يخوض اختبارًا صعبًا للغاية ضد غريمه المتجدد آرسنال في لندن التي تحتضن غدًا مواجهة صعبة أيضًا لفريق ليفربول حامل اللقب ضد مفاجأة الموسم وست هام الذي يتخلف بفارق نقطتين فقط عن «الحمر» في المركز الخامس.

وكان مانشستر يونايتد يُمني النفس بأن يحل في «استاد الإمارات» اليوم وهو في الصدارة، لكن المفاجأة تحققت ضد متذيل الترتيب الذي ألحق بفريق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير هزيمته الأولى في آخر 14 مباراة.

بهدوء ومن دون ضوضاء ورغم افتقاده خدمات هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بسبب الإصابات في بادئ الأمر ثم نتيجة فيروس كورونا المستجد ما منعه من تدوين اسمه في سجل الهدافين لهذا الموسم، شق سيتي طريقه إلى الصدارة وفرض نفسه مرشحًا للقبه الثالث في المواسم الأربعة الأخيرة.وبعدما حقق على حساب مضيفه توتنهام (3-1) فوزه الأول في آخر ست مباريات، يأمل ليفربول تأكيد صحوته من أجل الحفاظ على أمل بنيل اللقب للموسم الثاني، لكن مهمة فريق المدرب الألماني يورجن كلوب لن تكون سهلة في ضيافة المتألق وست هام.

وتتجه غدًا إلى «ستامفورد بريدج» حيث يخوض المدرب الألماني توماس توخيل مباراته الثانية مع فريقه الجديد تشيلسي في مواجهة بيرنلي.ورغم الاكتفاء بالتعادل السلبي ضد ولفرهامبتون، قدّم تشيلسي أداءً مميزًا في الاختبار الأول بقيادة خليفة فرانك لامبارد.

وبعد الهزيمة القاسية على أرضه ضد ليفربول في لقاء أصيب خلاله هدّافه هاري كين، يحل توتنهام غدًا ضيفًا على برايتون باحثًا عن التعويض ومحاولة البقاء قريبًا من الصدارة التي يتخلف عنها حاليًا بفارق 8 نقاط، وفي بقية المباريات يلتقي إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس مع ولفرهامبتون، وست بروميتش ألبيون مع فولهام، ساوثهامبتون مع أستون فيلا.