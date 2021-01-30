بيرلو يتبرأ من رونالدو في أزمته الأخيرة

امتنع أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، عن الإسهاب في الحديث بشأن مخالفة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريقه، للقواعد الاحترازية، مع مغادرته إقليم "بيدمونت"، للاحتفال بعيد ميلاد شريكته جورجينا رودريغير، قبل أيام قليلة.

وحصل رونالدو (35 عاما) على راحة سلبية، مع غيابه عن تشكيلة يوفنتوس الفائزة على سبال، الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا، وقد نوهت يومية "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى مخالفة اللاعب المُلقب بصاروخ ماديرا للقيود الصحية، مع سفره بصحبة جورجينا إلى بلدية كورمايور؛ للاحتفال بعيد ميلادها الـ 27.

وقال بيرلو في تصريحاتٍ، جاء بها خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة سامبدوريا ويوفنتوس، السبت، والمُزمع إقامتها على أرضية ملعب "لويغي فيراريس" بالماراتسي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 لبطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي: "رونالدو؟ كان لديه يوم من الراحة، وبإمكانه أن يفعل ما يريده. إنه يتحمل المسؤولية إزاء ما يفعله".

وأضاف بيرلو: "عندما يحضرون هنا، فإنهم يتصرفون وفق تحكمي.. لكن بعيدا عن هنا، هم مواطنون أحرار، وبإمكانهم القيام بأمورهم الخاصة".