صدمة لمنتخب انكلترا قبل تصفيات كأس العالم

بات هاري كين لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا، مهدداً بالغياب عن الملاعب لفترة قد تمتد لأكثر من شهرين، على خلفية الإصابة القوية، التي ألمت به أثناء مشاركته في لقاء ليفربول وتوتنهام، الذي أقيم علي ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، والتي حسمها بطل إنجلترا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الإصابة التي تعرض لها هاري كين، في كاحل قدمه، تهدد مصير عودته خلال الأيام المقبلة،

غياب هاري كين ، يهدد بابتعاده أيضآ عن المشاركة رفقة منتخب إنجلترا، تحت قيادة جاريث ساوثجيت، في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، إذ ينتظر الأسود الثلاثة تحديات صعبة تبدأ في مارس المقبلط من خلال مواجهة العديد من المنتخبات القوية، أمثال بولندا، ألبانيا وسان مارينو، ما يعد أيضا صدمة لمدرب المنتخب الذي يعتمد على اللاعب بشكل كامل في كافة المباريات خاصة الهامة منها.