أربيل يتعاقد مع لاعب فايتزر (صورة)

أعلن نادي أربيل الرياضي عن تعاقده مع لاعب كرواتي، لتمثيل فريقه الكروي بمنافسات الدوري العراقي الممتاز.



وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي، إن إدارة نادي أربيل الرياضي تعاقدت رسمياً مع اللاعب الكرواتي ايفور فايتزر.



وأضاف أن اللاعب الكرواتي فايتزر يلعب في خط الوسط وسبق ان احترف في دوريات كرواتيا، هنغاريا، البوسنة، البانيا، اليونان، الامارات، أوزبكستان، ايران.

رمزي أشار إلى أنه من المؤمل ان يصل اللاعب الكرواتي خلال اليومين المقبلين الى مدينة اربيل.

ومن المقرر أن يحل فريق اربيل اليوم ضيفا على فريق الكهرباء ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.