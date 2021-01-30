صعقة كهربائية تفقد لاعب كرة قدم ساقه (صورة)

بترت ساق لاعب كرة قدم مكسيكي شاب بعد تعرضه لحروق شديدة إثر صعقه بالكهرباء في منزله.



واعترف اللاعب آلان كويفاس مهاجم نادي "سيرفوس" الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة المكسيكي، أنه لم يكن أمام الأطباء خيار آخر، سوى البتر، ويعتقد اللاعب أن لا شيء يمكن أن يكون أغلى من الحياة.

وعانى كويفاس البالغ 23 عاما، من حروق من الدرجة الثالثة "بسبب تفريغ كهربائي عالي الجهد"، بحسب بيان النادي.



وبسبب جائحة الفيروس التاجي، لم يسمح لكوفاس بالخضوع للعلاج في مكسيكو سيتي وتم نقله إلى مدينة كولياكان، حيث خضع لعملية جراحية بعد ثلاثة أيام من الحادث ، حسبما كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.