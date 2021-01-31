Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي لطفلين حققا منجزاً عالمياً: الحكومة ساعية لدعم المواهب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

محامي درجال يصدر بياناً بشأن قرارات محكمة كأس

رياضة

2021-01-31 | 05:05
محامي درجال يصدر بياناً بشأن قرارات محكمة كأس
2,642 مشاهدة

اصدر محمد حيدر حسون، محامي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بياناً بشان قرارات محكمة النزاعات الرياضية الدولية "كاس".

وفيما يلي نص البيان:
"تناقلت بعض البرامج التلفزيونية الرياضية و الكروبات الرياضية في الايام القليلة الماضية خبرا مفاده ان محكمة التحكيم الرياضية CAS قد ردت الدعاوى المقامة من قبل الكابتن عدنان درجال ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم ولغرض توضيح حقيقة هذه القرارات نبين ما يلي :-
ان الكابتن عدنان درجال وبعد ان تم رفض ترشيحه لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم عام ٢٠١٨ فقد اقام ثلاثة قضايا امام محكمة التحكيم الرياضية CAS وان المحكم الوحيد الذي نظر هذه القضايا قد اصدر ثلاثة قرارات في هذه القضايا بتاريخ ٢١/١/٢٠٢١ وهذه القرارات كانت نتيجتها لمصلحة الكابتن عدنان درجال وكما يلي :-
اولا/ القضية المرقمة ٥٧١٩ / أ / ٢٠١٨ CAS والتي اقيمت من قبل الكابتن عدنان درجال في شهر نيسان من عام ٢٠١٨ والتي طلب فيها الكابتن عدنان درجال الغاء قرار لجنتي الانتخابات و الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم و السماح له بدخول الانتخابات على منصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم فان المحكم و عند نظر هذه القضية وجد ان الادلة التي استند اليها الكابتن عدنان درجال صحيحة الا ان انتخابات الاتحاد العراقي كانت قد جرت بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٨ وانه من غير الممكن اجابة هذه الدعوى واصدار القرار بقبول ترشيحه و السماح له بخوض الانتخابات اذ كان من الواجب تعديل طلبات الادعاء في هذه القضية و طلب الغاء الانتخابات وحيث انه لم يتم تعديل الادعاء في هذه القضية لذلك لا يمكن اجابة الطلبات الواردة فيها وقد حمل المحكم الرياضي تكاليف التحكيم المحددة على اطراف القضية بنسبة ٧٠% يتحملها الكابتن عدنان درجال و ٣٠% يتحملها الاتحاد العراقي لكرة القدم اضافة ان يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به و النفقات الاخرى .
ثانيا / القضية المرقمة ٥٨٢٤ / أ / ٢٠١٨ CAS بين الكابتن عدنان درجال وباقي المعترضين كل من نوزات قادر و محمد جواد الصائغ و رشا طالب و يونس محمود و علاء كاظم و نشأت اكرم و فراس بحر العلوم و شيرزات كريم و وليد الزيدي و جواد نجم ضد الاتحاد العراقي و الذي طلب فيها الغاء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم التي جرت بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٨ فان المحكم قد قرر ان هذه الانتخابات غير صالحة ولاغية و باطلة لما شابها من مخالفات ويجب اعادة تنظيم انتخابات جديدة لكامل اللجنة التنفيذية و بلسرعة الممكنة بما يتطابق مع النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم و قواعد الانتخابات و اللوائح الاخرى وقد حمل المحكم كامل تكاليف التحكيم الى الاتحاد العراقي لكرة القدم واحال موضوع احتساب المصاريف و النفقات الى القسم الخاص في محكمة CAS لاحتسابها اضافة الى دفع مبلغ ٢٠٠٠ فرنك سويسري كاجور قانونية و تكاليف اخرى لكل واحد من المدعين ما عدا نشات اكرم و جواد نجم .
ثالثا / القضية المرقمة ٥٨٦٧ / أ / ٢٠١٨ CAS بين الكابتن عدنان درجال و الاتحاد العراقي لكرة القدم و الخاصة بالغاء العقوبات المفروضة بحق الكابتن عدنان درجال من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم فأن المحكم قد اكد الاستئناف المقدم ضد هذه العقوبات وقرر :-
١ - ان قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بالرقم ١٢ المؤرخ في ٣٠/٧/٢٠١٨ و المؤيد للقرار ٣٢ الصادر عن لجنة الانضباط و المؤرخ في ٢٥/٦/٢٠١٨ هو قرار غير صالح وباطل .
٢ - القرار المزعوم ٢٩/ أ لجنة الانضباط المؤرخ في ٢١/٦/٢٠١٨ هو غير صالح و ملغي و باطل .
٣ - كافة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم و المذكورة اعلاه هي باطلة منذ البداية ونتيجة لذلك فان السيد عدنان درجال مطر لا يمنع من ممارسة النشاطات الرياضية ذات العلاقة بكرة القدم .
٤ - تكاليف التحكيم تحسب و تبلغ الى الاطراف من قبل دائرة محكمة CAS ويتحملها بالكامل الاتحاد العراقي لكرة القدم .
٥ - يدفع الاتحاد العراقي لكرة القدم التكاليف القانونية و التكاليف الاخرى ويدفع مبلغ 12 الف فرنك سويسري الى الكابتن عدنان درجال .

ويتضح من هذه القرارات ان الكابتن عدنان درجال قد كسب القضيتين الثانية و الثالثة بشكل كامل اما القضية الاولى و نتيجة لصدور قرار المحكم باعادة الانتخابات فان الكابتن عدنان درجال على الرغم من انه خسرها من حيث احتساب المصاريف بنسبة ٧٠% الا انه قد كسبها من حيث النتيجة بسبب صدور قرار في القضية الثانية و اعادة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم بلكامل و السماح له بدخول هذه الانتخابات .

اما في موضوع النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم لعام ٢٠١٧ فنود ان نبين انه لم يتم الطعن بشرعية النظام الاساسي المذكور امام محكمة التحكيم الرياضية CAS حيث انه لم تكن هناك ادلة كافية لدى الكابتن عدنان درجال بانه لم يتم التصويت عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم في اجتماعها المؤرخ في ٢٠/٥/٢٠١٧ وانما هذه الادلة ظهرت بعد انتهاء المرافعة في محكمة التحكيم الرياضية CAS وان المحكم لا يحق له ان ينظر في قضايا غير مطروحة امامه و ان الكابتن عدنان درجال عندما اقام الشكوى بخصوص عدم المصادقة على النظام الاساسي من قبل الهيئة العامة قد قدم الى محكمة التحقيق في بغداد الجديدة ادلة دامغة حول عدم التصديق على هذا النظام من قبل الهيئة العامة و انه لم يتم مطلقا التصويت على هذا النظام في اجتماع ٢٠/٥/٢٠١٧ وهذا ما دفع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم الى تقديم استقالاتهم .

من كل ما ذكر اعلاه يتضح ان الكابتن عدنان درجال لم يخسر الدعاوى التي اقامها امام محكمة التحكيم الرياضي CAS بل على العكس من ذلك انه كسب هذه القضايا".



» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
تعرف على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لليوم السبت
28.95%
03:48 | 2021-01-30
تعرف على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لليوم السبت
03:48 | 2021-01-30
البرلمان يعلن اضافة نص جديد لموازنة 2021
18.19%
11:01 | 2021-01-30
البرلمان يعلن اضافة نص جديد لموازنة 2021
11:01 | 2021-01-30
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
16.66%
02:25 | 2021-01-30
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
02:25 | 2021-01-30
بينهم نواب وأقاربهم.. وثائق تكشف اسماء مرشحي الكتل لمناصب &quot;سفراء&quot;
13.09%
15:18 | 2021-01-30
بينهم نواب وأقاربهم.. وثائق تكشف اسماء مرشحي الكتل لمناصب "سفراء"
15:18 | 2021-01-30
تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
12.85%
03:44 | 2021-01-31
تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
03:44 | 2021-01-31
هل يعود الإغلاق الجزئي ومتى موعد وصول اللقاح إلى العراق؟
10.27%
04:10 | 2021-01-30
هل يعود الإغلاق الجزئي ومتى موعد وصول اللقاح إلى العراق؟
04:10 | 2021-01-30
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

المانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 31 كانون الثاني
Play
المانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 31 كانون الثاني
10:06 | 2021-01-31
بالفيديو: من هي الجهة التي قصفت محيط مطار اربيل؟
Play
بالفيديو: من هي الجهة التي قصفت محيط مطار اربيل؟
02:00 | 2021-01-31
اغتيال مهاتما غاندي على يد احد الهندوس المتطرفين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!
Play
اغتيال مهاتما غاندي على يد احد الهندوس المتطرفين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!
16:32 | 2021-01-30
بالفيديو.. نائبة تتحدث عن
Play
بالفيديو.. نائبة تتحدث عن "فساد" بإحالة مقبرة في النجف للاستثمار
13:00 | 2021-01-30
بالفيديو: بقيادة الساعدي... مكافحة الإرهاب تطلق الصفحة الثانية من عمليات
Play
بالفيديو: بقيادة الساعدي... مكافحة الإرهاب تطلق الصفحة الثانية من عمليات "ثأر الشُهداء"
06:16 | 2021-01-30
بالفيديو: سناب شات يبدأ اختبارات الوضع الداكن لعدد قليل من المستخدمين
Play
بالفيديو: سناب شات يبدأ اختبارات الوضع الداكن لعدد قليل من المستخدمين
06:30 | 2021-01-29
الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
Play
الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
05:06 | 2021-01-29
بالفيديو: عمليات تهريب للنفط عبر المنافذ الحدوية في شمال العراق
Play
بالفيديو: عمليات تهريب للنفط عبر المنافذ الحدوية في شمال العراق
05:04 | 2021-01-29
بالفيديو.. نواب: تقرير الخويلدي لن يعفيه من
Play
بالفيديو.. نواب: تقرير الخويلدي لن يعفيه من "المحاسبة القانونية"‎
05:01 | 2021-01-29
بالفيديو: بداية بناء برج إيفل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!
Play
بالفيديو: بداية بناء برج إيفل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!
11:06 | 2021-01-28
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.