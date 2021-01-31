رئيس نادي الشرطة يكشف عن مفاجأة لجماهير القيثارة

وقال الطائي في بيان ان "هناك مفاجأة لجماهير القيثارة تتعلق بالمحترفين القادمين الى الفريق سيكون وجودهم في الفريق إضافة قوية تساهم بشكل كبير فيي الحفاظ على سمعة الفريق وثباته كذلك الوجود بشكل دائم على منصات التتويج والحفاظ على ان يكون فريق الشرطة هو البطل دائم للدوري العراقي الممتاز".وأضاف أن "هناك اخبار مفاجئة و مفرحة لخط الهجوم الشرطة الذي يعاني هذه الفترة من عقم تهديفي واضح لذلك التعزيز قادم وبقوة من اجل حسم وجود هداف في الفريق كما تعودنا على فريق الشرطة هو دائما ما يكون صاحب الهداف الأول في العراق وضع فريقنا مطمئن ولكن نحن عدينا العدة من اجل العودة على منصات التتويج".وعن قرعة ابطال اسيا أشار الطائي الى ان "هذه النسخة لم تختلف كثيرا عن سابقتها باستثناء وجود فيرق قوي مثل فريف الدحيل ولكن القيثارة مستعد جدا لهذه البطولة وسيظهر بمستوى عال خلال هذه".