اليوم.. وطني الركبي يعسكر في كربلاء تحضيراً للبطولة العربية

وقال مدرب المنتخب الوطني مصطفى عبد في بيان ان "وفد المنتخب سيتوجه ظهر اليوم الى كربلاء للدخول في معسكره الذي سيكون اخر محطة تحضيرية للبطولة العربية".واضاف ان "المنتخب اكمل تجمعه في بغداد باقامة تدريبات يومية صباحية على ملعب الجامعة المستنصرية تم التركيز بها على الجانب البدني".واشار الى ان "قائمة المنتخب ضمت ١٥ لاعبا هم : سرمد عبد وعمر طارق وحسين عدنان ومصطفى احمد فياض وانس فالح ومهند عبد الكريم ومحمد صادق احمد وعلي انور وحسين منذر وحسين حامد وعلي قاسم وسالم رضا وايمن محسن وعزيز حيدر وسيف حقي".