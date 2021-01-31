بسبب تسريب عقد ميسي.. برشلونة: سنتخذ اجراءات قانونية بحق "الموندو"

توعد نادي برشلونة الاسباني، اليوم الاحد، باتخاذ اجراءات قانونية بحق صحيفة "الموندو" الاسبانية بسبب تسريب عقد الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه "بالنظر إلى المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة الموندو فيما يتعلق بالعقد الاحترافي الموقع بين نادي برشلونة واللاعب ليونيل ميسي، يأسف النادي لأنه تم الكشف عنه علنًا، لأنه مستند خاص حصريًا يحكمه مبدأ السرية بين الاطراف".

واوضح أن "برشلونة ينفي بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، و سوف يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الصحيفة الموندو، للضرر الذي قد يسببه هذا المنشور".

واضاف ان "برشلونة يعرب عن تأييده الكامل لليونيل ميسي وخاصة أي محاولة لتشويه صورته والضرر العلاقة مع الكيان حيث تشكيلها بروح رياضية، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

ونشرت الصحيفة في عدده الصادر اليوم، ان ميسي منذ عام 2017 حصل على ما يزيد عن نصف مليار يورو، وتحديداً 555 مليوناً و237 ألفاً و619 يورو في مجمل هذه الفترة، ما يجعله الاغلى في التأريخ.

في سياق متصل، قال اغيلار صحفي في موندو: "صحيفة EL MUNDO هو موقع اخباري يُحقق اهدافه من خلال نشر عقد ميسي. يمكن للجميع الحُكم على الأسباب وطريقة نشرها. لكن الجاني الحقيقي هو الذي سرب كل شيء بروح خفية من اجل ايذاء ميسي وبالمُناسبة بارسا.

وقال موقع ‏COPE ان "محامي ميسي ايضًا سوف يتخذوا اجراءات قانونية ضد الأعضاء الذين يعرفوا عقد ميسي لمعرفة من سربه".