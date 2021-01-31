الشرطة يعبر الحدود بهدفين في ممتاز الكرة

وافتتح فريق الشرطة النتيجة عن طريق اللاعب مراد محمد بالدقيقة 10 واضاف المدافع سعد ناطق الهدف الثاني في الدقيقة 86.واجرى فريق الشرطة تبديلاته بخروج علي فائز ودخول كرار عامر وخروج جاسم محمد ودخول علي مهدي.الفوز اوصل الشرطة الى الصدارة برصيد 31، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.